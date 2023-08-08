Новые герои MK1, Tekken 8, Street Fighter 6 и Guilty Gear Strive, релиз Dark and Darker, RDR на PS4…Red Dead Redemption выпустят на PS4 и Switch; Call of Duty: Modern Warfare III официально анонсирована; в Tekken 8 присоединятся ниндзя Рэйвен и новая героиня Асусена; к составу Guilty Gear -Strive- вернётся картёжник Джонни; свежий трейлер Mortal Kombat 1 представил появление Рептилии, Ашры, Хавика и Сарины; Street Fighter 6 сколлаборируется с Черепашками-ниндзя и дополнится DLC про любительницу ядов А.