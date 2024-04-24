В КЧР полицейские и общественники провели антинаркотическое мероприятие со студентами в рамках акции «Призывник»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Призывник» оперуполномоченный УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике Амина Хакунова совместно с членом Общественного совета при ведомстве Мадиной Аровой побеседовали со студентами университета «Синергия» в Черкесске.