Рандеву с турецкими олигархами, ухо Трампа и муфтий на СВО: обзор событий недели

Раис РТ посетил Турцию с рабочим визитом, в США совершено покушение на Дональда Трампа, в Татарстане прошел телемарафон «Вступай в армию Победы!», социологи фиксируют высокий интерес к выборам в Госсовет РТ, религиозная делегация республики подверглась обстрелу в зоне СВО: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.