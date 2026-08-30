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Царьград

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NASA показало, как редкий снегопад накрыл самую сухую пустыню планеты Атакаму

NASA показало, как редкий снегопад накрыл самую сухую пустыню планеты Атакаму

Из-за непогоды была временно остановлена работа одной из крупнейших обсерваторий мира.Спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали аномальное погодное явление в Чили.

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