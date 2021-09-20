Искусство

72 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Художник Petrus van Schendel (1806–1870)

Художник Petrus van Schendel (1806–1870)

Петрус Ван Шендель (Petrus van Schendel, 1806—1870) — голландско-бельгийский  художник, писавший в стиле романтизма.

Вернуться к статье
33
Обсудить
Олег Дембо
Очень талантливо. Реалистично. Можно писать рассказы, повести на темы, показанные в картинах. Проникаешься духом той эпохи, как бы становишься её не только свидетелем, но и участником многих сцен.
Ивановна
Спасибо большое
Юлия Уханова
Свет от свечей. Очень красивые работы

Картина дня

наверх