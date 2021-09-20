Художник Petrus van Schendel (1806–1870)

ИскусствоТуризмХудожник Petrus van Schendel (1806–1870)Петрус Ван Шендель (Petrus van Schendel, 1806—1870) — голландско-бельгийский художник, писавший в стиле романтизма.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ДембоОчень талантливо. Реалистично. Можно писать рассказы, повести на темы, показанные в картинах. Проникаешься духом той эпохи, как бы становишься её не только свидетелем, но и участником многих сцен.ИвановнаСпасибо большоеЮлия УхановаСвет от свечей. Очень красивые работыКомментировать
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