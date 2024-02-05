Собрали в материале топ-7 трендовых аксессуаров на весенне-летний сезон, охоту за которыми стоит начать уже сейчас.

Конечно, шляпы добавляют стиля и функциональности вашим весенне-летним нарядам. Сегодня кепки, шляпы и панамы – это не только средство защиты от ветра и палящего солнца, но и модный аксессуар, преображающий любой наряд.
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