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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев об избрании главой ОКР: «Большая честь и ответственность. Отдельные слова благодарности президенту России за разрешение совмещать ключевые для развития спорта посты»

Действующий министр спорта Дегтярев накануне возглавил Олимпийский комитет России (ОКР). «Искренне благодарю членов Олимпийского собрания за оказанное доверие и избрание на пост президента Олимпийского комитета России.

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