Михаил Хазин объяснил демарш Китая в отношении госсекретаря США Блинкена

Natalija Osminina

Выиграть в ядерной войне не может никто. А в войне финансовой все козыри у США. Зачем им доводить до ядерной?)) Они же не идиоты. У них в руках ЭКСКЮЗИВ!! Когда-то в конце Второй Мировой у США тоже появился эксклюзив-атомная бомба. И они её применили. А сейчас ядерных пруд пруди у всех подряд. А эксклюзивчик один- у США, это Бреттон-Вудская система (БВ) . И они им воспользуются, таки закроют печатный станок. Сейчас США готовятся к экспансии на Китай, для начала санкциями, а потом прокси-войнами руками островитян. Поэтому они будут забирать себя из НАТО и переводить в АУКУС. А этому мешает БВ, которая позволяет наживаться только банкирам, и не дает денег для индустриалов, что необходимо для существования АУКУС. И потому систему будут валить. Об этом говорит и Гутерриш и Трамп. А крах резервного доллара приведет к краху всех валют мира. И отбросит его лет на 80 по потреблению. И массовое производство Китаем своего ширпотреба станет никому не нужным. А это 2/3 его ВВП. Будет выпускать меньшим кол-вом- повысится цена. Ну, плюс то, что уже писала- Китай сразу обеднеет на триллионы старых долларов, которые даже для обоев не подойдут, потому что не материальны.