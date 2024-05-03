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Михаил Хазин объяснил демарш Китая в отношении госсекретаря США Блинкена

Михаил Хазин объяснил демарш Китая в отношении госсекретаря США Блинкена

Экономист Хазин раскрыл причины демарша Китая в отношении главы Госдепа Блинкена. Демарш Китая по отношению к госсекретарю США Энтони Блинкену и его визиту объяснил экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Интересно, для чего эту х.йню печатают.
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16 час.
Jurij Najdenov
Выиграть Китай может дважды два, но этот выигрыш будет и проигрышем- кто будет покупать у Китая основную долю его товаров?
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10 час.
Natalija Osminina
Выиграть в ядерной войне не может никто. А в войне финансовой все козыри у США. Зачем им доводить до ядерной?)) Они же не идиоты. У них в руках ЭКСКЮЗИВ!! Когда-то в конце Второй Мировой у США тоже появился эксклюзив-атомная бомба. И они её применили. А сейчас ядерных пруд пруди у всех подряд. А эксклюзивчик один- у США, это Бреттон-Вудская система (БВ) . И они им воспользуются, таки закроют печатный станок. Сейчас США готовятся к экспансии на Китай,  для начала санкциями, а потом прокси-войнами руками островитян.  Поэтому они будут забирать себя из НАТО и переводить в АУКУС. А этому мешает БВ, которая позволяет наживаться только банкирам, и не дает денег для индустриалов, что необходимо для существования АУКУС. И потому систему будут валить. Об этом говорит и Гутерриш и Трамп. А крах резервного доллара приведет к краху всех валют мира. И отбросит его лет на 80 по потреблению. И массовое производство Китаем своего ширпотреба станет никому не нужным. А это 2/3 его ВВП.  Будет выпускать меньшим кол-вом- повысится цена. Ну, плюс то, что уже писала- Китай сразу обеднеет на триллионы старых долларов, которые даже для обоев не подойдут, потому что не материальны.
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31 мин.

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