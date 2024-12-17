В Северодвинске задержали похитительницу красной икры

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая месяц назад украла продукты на значительную сумму.Накануне днём на пульт дежурного Северодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о нажатии «тревожной кнопки» из супермаркета на проспекте Труда.