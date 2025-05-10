Россия закроет небо над полигоном «Капустин Яр», с которого запускает «Орешник». С 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC Россия временно закрывает воздушное пространство над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон «Капустин Яр».