Под Смоленском у озера Велисто появилась охранная зона

На памятник природы обратила внимание прокуратура По требованию прокуратуры Духовщинского района у ледникового озера Велисто, являющегося особо охраняемой природной территорией, установлена охранная зона.
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