Серьёзные дискуссии с Россией и важное письмо от Зеленского: Трамп выступил с обращением к конгрессу США

Президент США Дональд Трамп выступил с рекордной по продолжительности речью перед конгрессом страны. Американский лидер сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности вести переговоры, а также рассказал о серьёзных дискуссиях на эту же тему с Россией.
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