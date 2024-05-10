Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь нужно снизить темп работ

Главный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что во время магнитных бурь дачникам следует снизить темп работы на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки.
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