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Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь нужно снизить темп работ

Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь нужно снизить темп работ

Главный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что во время магнитных бурь дачникам следует снизить темп работы на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки.

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