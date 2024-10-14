На Камчатке отравились дети, евшие в столовой блины с ветчиной и рыбные пельмени

Связана ли причина недомогания у ребят со школьным питанием выяснит экспертиза.Госпитализированные с симптомами отравления ученики школы № 1 города Елизово Камчатского края до недомогания ели блинчики с ветчиной и пельмени с рыбой, которые подавали в школьной столовой.