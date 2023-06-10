Производитель Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России

Один из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья — шведская компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, средств гигиены Tork, Libresse и Libero) — объявил о прекращении деятельности в России и о продаже своего бизнеса в стране.
Один из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья — шведская компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, средств гигиены Tork, Libresse и Libero) — объявил о прекращении деятельности в России и о продаже своего бизнеса в стране.
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