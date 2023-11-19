Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Алексеев
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ДЕЛО НЕ В НАРОДАХ – ВОПРОС К ЧИНОВНИКАМ: ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ ПОКАЗАЛ "ФОКУС" С МИГРАНТАМИ

ДЕЛО НЕ В НАРОДАХ – ВОПРОС К ЧИНОВНИКАМ: ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ ПОКАЗАЛ "ФОКУС" С МИГРАНТАМИ

Мигранты есть, а проблем с ними нет никаких – в чём "секрет" стран, где работает множество иностранцев, не оказывая негативного влияния на жизнь местных жителей? По словам Андрея Медведева, дело не в "плохих народах" – вопрос в первую очередь к чиновникам.

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