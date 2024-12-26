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Постное меню на Новый год: диетолог Рау предлагает вкусные и простые блюда

Постное меню на Новый год: диетолог Рау предлагает вкусные и простые блюда

Диетолог Майра Рау из "РеФормы" в Москве предлагает разнообразное постное меню для праздничного стола на Новый год.

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