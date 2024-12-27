Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Что  то подорвали фины..В Хельсинки произ...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые п...Россия заявила о ...
  • Владимир Акулов
    Раньше  дураком  можно было  оставаться  безопасно...За  дурака  думало  патерналистское  государство... Теперь  дура...Российская пенсио...

На фоне данных о сбитом F-16 российскому миллиардеру напомнили об обещанных за это 15 миллионах рублей. Что он ответил?

На фоне данных о сбитом F-16 российскому миллиардеру напомнили об обещанных за это 15 миллионах рублей. Что он ответил?

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выдать награду в размере 15 миллионов рублей тому, кто собьет один из поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США истребителей F-16.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх