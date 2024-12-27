Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выдать награду в размере 15 миллионов рублей тому, кто собьет один из поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США истребителей F-16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии