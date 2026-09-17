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Между РФ и Украиной прошла акция по воссоединению семей на границе с Белоруссией

Между РФ и Украиной прошла акция по воссоединению семей на границе с Белоруссией

В рамках гуманитарной операции России и Украины к своим семьям через Белоруссию отправились 18 человек: 15 — на Украину и трое — в Россию.

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