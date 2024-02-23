Панарин сделал 3 передачи в матче с «Нью-Джерси». У него 78 очков в 57 играх – идет на 5-м месте в гонке бомбардиров

Форвард «Рейнджерс» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (5:1). В активе россиянина стало 78 (32+46) очков в 57 играх.
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