В Музее Писахова ждут гостей на День рождения писателя

25 октября IV арт-марафон «Писаховские осенины» откроется презентацией выставки «Писахов.Новое»В День рождения Степана Писахова, 25 октября, в 16:00 в Музее Писахова откроется IV арт-марафон «Писаховские осенины».
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