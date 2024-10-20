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В Музее Писахова ждут гостей на День рождения писателя

В Музее Писахова ждут гостей на День рождения писателя

25 октября IV арт-марафон «Писаховские осенины» откроется презентацией выставки «Писахов.Новое»В День рождения Степана Писахова, 25 октября, в 16:00 в Музее Писахова откроется IV арт-марафон «Писаховские осенины».

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