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Закон, порядок, государство

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Трое жителей Санкт-Петербурга обвиняются в покушении на сбыт крупной партии гашиша в Мордовии

Следственной частью Следственного Управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении троих  жителей Санкт-Петербурга, 1999, 2000 и 2001 годов рождения, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

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