Israel Hands US Curiously-Timed Intelligence Saying Iran Plotting To Assassinate Trump Update(21:00ET): Here's what President Trump said from Ankara on Wednesday which left many wondering just what he was referring to: "They want to take out the U.
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