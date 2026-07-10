Zero Hedge
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Zero Hedge

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Israel Hands US Curiously-Timed Intelligence Saying Iran Plotting To Assassinate Trump

Israel Hands US Curiously-Timed Intelligence Saying Iran Plotting To Assassinate Trump

Israel Hands US Curiously-Timed Intelligence Saying Iran Plotting To Assassinate Trump Update(21:00ET): Here's what President Trump said from Ankara on Wednesday which left many wondering just what he was referring to: "They want to take out the U.

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