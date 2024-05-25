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Этим домом все восхищаются. Смотрите, что сделали с ветхой избушкой

Этим домом все восхищаются. Смотрите, что сделали с ветхой избушкой

Любители путешествий по регионам России и ценители русского деревянного зодчества наверняка видели фотографии этого дома на одной из улиц Суздаля.

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Комментарии
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Елена Александровна
Приятно посмотреть! Радостно, что есть немало людей делающих и создающих, восстанавливающих и сберегающих то, что было сделано до них! А не ноющих, завидующих бездельников осуждающих и ругающих всех, и вся, желающих лежать на диване и требующих чтобы им государство всё приносило на блюдечке с золотой каёмочкой! Или вороватые дельцы, вечно что-то ломающие и портящие!
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