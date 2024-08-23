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Люди по всему миру стремятся взять и похудеть. Почему резко худеть опасно и с какими последствиями придется столкнуться?

Люди по всему миру стремятся взять и похудеть. Почему резко худеть опасно и с какими последствиями придется столкнуться?

Ради похудения тысячи людей со всего мира готовы на самые радикальные шаги: одни отказываются от еды и доводят себя до голодных обмороков, другие готовы подселять в собственный организм глистов, а третьи берут на вооружение достижения современной медицины, которые нередко имеют множество побочных эффектов.

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