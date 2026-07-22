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Царьград

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Штаты сообщили о захвате девяти иранских судов к 22 июля

Штаты сообщили о захвате девяти иранских судов к 22 июля

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что с момента возобновления 14 июля морской блокады Ирана, ВМС США задержали девять торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, по состоянию на 22 июля.

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