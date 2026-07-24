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Царьград

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Раскрыты тарифы на работу Чулпан Хаматовой в России

Раскрыты тарифы на работу Чулпан Хаматовой в России

Раскрыты тарифы на работу Чулпан Хаматовой в России. Правда, с 2022 года с доходами на Родине у народной актрисы есть некоторые проблемы.

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