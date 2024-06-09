Петербуржцы собрали 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области

Сбор организовал петербургский «Народный фронт» Жителям Оренбургской области, которые пострадали во время половодья в Орске, отправят 10 тонн гуманитарной помощи из Петербурга, сообщает пресс-служба Народного фронта в телеграм-канале.
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