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Петербургский дневник

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Петербуржцы собрали 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области

Петербуржцы собрали 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области

Сбор организовал петербургский «Народный фронт» Жителям Оренбургской области, которые пострадали во время половодья в Орске, отправят 10 тонн гуманитарной помощи из Петербурга, сообщает пресс-служба Народного фронта в телеграм-канале.

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