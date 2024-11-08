Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр Глущенко
    Тоже все это проходил ... и отпуска по 15 дн.. , сам работал и получал за вредность молоко и 20 или 21 день отпуска ....Они говорят, что ...
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День выборов Трампа совпал с днем освобождения Киева от фашистов

День выборов Трампа совпал с днем освобождения Киева от фашистов

Судя по результатам выборов в США, Зеленскому пора начинать курить свой «план победы». «Команда Зеленского запросила у штаба Трампа согласие на поздравительный звонок», – уже издеваются над проигравшими КВНщиками в украинских соцсетях.

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