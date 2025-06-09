Эксперт рассказал о правилах подачи документов в вуз в 2025 году

Приемная кампания в 2025 году проходит по обновленным правилам. О том, как не упустить сроки и не потеряться в деталях, а также куда, когда и как абитуриентам подавать документы, чтобы гарантированно участвовать в конкурсе на бюджетные места, 9 июня «Известиям» рассказал директор по связям с образовательным сообществом MAXIMUM Education Александр Хвостов.