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Эксперт рассказал о правилах подачи документов в вуз в 2025 году

Эксперт рассказал о правилах подачи документов в вуз в 2025 году

Приемная кампания в 2025 году проходит по обновленным правилам. О том, как не упустить сроки и не потеряться в деталях, а также куда, когда и как абитуриентам подавать документы, чтобы гарантированно участвовать в конкурсе на бюджетные места, 9 июня «Известиям» рассказал директор по связям с образовательным сообществом MAXIMUM Education Александр Хвостов.

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