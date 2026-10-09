Зарплатные ожидания россиян пошли на снижение

В России впервые за долгое время зафиксировано снижение уровня желаемых зарплат. Это показывают результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ.
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