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Ушёл из жизни Наиль Валеев, основатель футбольного клуба «Нефтехимик»

Ушёл из жизни Наиль Валеев, основатель футбольного клуба «Нефтехимик»

Наиль Валеев, ключевая фигура футбольного клуба «Нефтехимик» и бывший депутат Госсовета Татарстана, скончался на 64-м году жизни.

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