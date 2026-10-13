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Татар-информ

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Кузнецову закрыли вход в раздевалку «Трактора» после инцидента в нетрезвом виде

Кузнецову закрыли вход в раздевалку «Трактора» после инцидента в нетрезвом виде

Фото: скрин трансляции Хоккеисту и воспитаннику челябинского хоккея Евгению Кузнецову запрещён вход в раздевалку «Трактора» после инцидента.

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