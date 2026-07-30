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Аргументы недели

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Как Мухаммед Али проиграл бой Михаилу Горбачёву

Как Мухаммед Али проиграл бой Михаилу Горбачёву

Мировая история, подобно интернету, в своей неизбирательной памяти сохраняет все события геополитического масштаба, будь то чья-либо неловкость во время дипломатического приема или объявление войны одной страны другой.

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