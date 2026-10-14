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В полночь на трассе в Орловской области загорелся автопоезд

В полночь на трассе в Орловской области загорелся автопоезд

Сегодня, 14 октября, в 00:05 орловским пожарным поступил сигнал о помощи из Свердловского района. На 46 км федеральной автодороги Р-119 загорелся тягач с прицепом, который в профессиональной среде называют седельным автопоездом.

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