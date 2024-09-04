Российские силы держат под контролем все острова на Днепре

Российские военнослужащие контролируют все острова, которые находятся на Днепре. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.
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