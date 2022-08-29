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В Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали граждан, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков

В ходе несения службы на участке автодороги «Ростов – Семикаракорск – Волгодонск» инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области для проверки документов остановили автомобиль марки «Лада Приора».

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