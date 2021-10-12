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Фото: В Татарстане начато строительство дороги Куюки — Богородское

Фото: В Татарстане начато строительство дороги Куюки — Богородское

Появились фото хода строительства дороги Куюки — Богородское в Пестречинском районе Татарстана. Дорогу запланировали в 2012 году, ее строительство обойдется бюджету в 552 миллиона рублей.

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