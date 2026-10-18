Российская фигуристка Алина Горбачёва заняла первое место на челленджере в Будапеште. В произвольной россиянка исполнила тройной флип, каскад двойной аксель — тройной тулуп, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц — тройной сальхов — двойной аксель (падение), тройной лутц, тройной сальхов.
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