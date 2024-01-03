Что известно о показавшей в соцсетях сожжение своего паспорта блогере: задержали ее или нет Евгения КомароваНедавно в Брянске блогер, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, провела демонстративное сожжение своего российского паспорта в компании молодежи.