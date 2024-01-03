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  • Алексей
    Поосторожнее с заголовками.В заголовке утверждение.В статье "возможно".По этому,"возможно" и на статью попасть.НАТО начнет войну...
  • Татьяна Юрьева
    Если ситуация дойдет до крайности, то ядерные боеголовки придется все же применить! Этих наглецов-англосаксов нужн...НАТО начнет войну...
  • Валерий Ворожищев
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Что известно о показавшей в соцсетях сожжение своего паспорта блогере: задержали ее или нет

Что известно о показавшей в соцсетях сожжение своего паспорта блогере: задержали ее или нет

Что известно о показавшей в соцсетях сожжение своего паспорта блогере: задержали ее или нет Евгения КомароваНедавно в Брянске блогер, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, провела демонстративное сожжение своего российского паспорта в компании молодежи.

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