Турецкий историк – не начнись спецоперация, было бы всё серьёзнее

«Могу с уверенностью заявить: не начни Россия спецоперацию на Украине – произошел бы более серьезный вооруженный конфликт, разрушений и жертв среди мирного населения украинских городов было бы в разы больше», заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.