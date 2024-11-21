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Немецкая овчарка получила титановые клыки: видео ее службы в полиции

Немецкая овчарка получила титановые клыки: видео ее службы в полиции

Служебному Дику, немецкой овчарке из офиса шерифа, недавно поставили вместо обычных титановые клыки. Пес служит в подразделении К-9 — местные кинологи выложили в сеть видео, где преступники сдаются, только посмотрев на его пасть.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Какой титан ? Это нержавейка.
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19 час.
Элеонора Коган
И как теперь собачка Дик?
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8 час.

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