Украинские футболисты попросили Макрона не допускать россиян до ОИ

Молодежная сборная Украины по футболу подписала письмо с обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам летних Олимпийских игр 2024 год в Париже, в котором попросила не допускать российских спортсменов до турнира.