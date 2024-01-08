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Украинские футболисты попросили Макрона не допускать россиян до ОИ

Украинские футболисты попросили Макрона не допускать россиян до ОИ

Молодежная сборная Украины по футболу подписала письмо с обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам летних Олимпийских игр 2024 год в Париже, в котором попросила не допускать российских спортсменов до турнира.

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