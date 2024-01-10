Ужас с небес для боевиков, или как бригады ВСУ теряют в день по 25-30 человек: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 января 2024 года Юлия СоколоваПосле широко разрекламированного «наступления», украинские военные столкнулись с реальностью, когда оказались вынуждены укрываться и мерзнуть в земляных укрытиях, подвергаясь постоянным ударам российской армии, пишет aif.