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Ужас с небес для боевиков, или как бригады ВСУ теряют в день по 25-30 человек: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 января 2024 года

Ужас с небес для боевиков, или как бригады ВСУ теряют в день по 25-30 человек: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 января 2024 года

Ужас с небес для боевиков, или как бригады ВСУ теряют в день по 25-30 человек: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 января 2024 года Юлия СоколоваПосле широко разрекламированного «наступления», украинские военные столкнулись с реальностью, когда оказались вынуждены укрываться и мерзнуть в земляных укрытиях, подвергаясь постоянным ударам российской армии, пишет aif.

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