Протестующие лишили сербскую поп-звезду аккаунта в соцсети из-за поддержки Вучича

Участники «студенческих» протестов в Сербии начали массово жаловаться администрации заблокированного в России Instagram на популярную на Балканах сербскую певицу Елену Карлеушу, поддержавшую президента Сербии Александра Вучича.
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