ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

288 подписчиков

Иран и Пакистан "любезничают": в результате ударов погибли четыре ребенка неиранского происхождения

Иран и Пакистан "любезничают": в результате ударов погибли четыре ребенка неиранского происхождения

- Исламабад объявил о проведении ударов по объектам "террористов" с уничтожением ряда боевиков; - При этом в МИД страны подчеркнули, что они уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана; - МИД Ирана осудил атаку со стороны Пакистана, временного поверенного посольства страны в Тегеране вызвали для вручения ноты протеста; - Число жертв ракетного удара увеличилось до девяти, согласно данным властей Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх