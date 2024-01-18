Иран и Пакистан "любезничают": в результате ударов погибли четыре ребенка неиранского происхождения

- Исламабад объявил о проведении ударов по объектам "террористов" с уничтожением ряда боевиков; - При этом в МИД страны подчеркнули, что они уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана; - МИД Ирана осудил атаку со стороны Пакистана, временного поверенного посольства страны в Тегеране вызвали для вручения ноты протеста; - Число жертв ракетного удара увеличилось до девяти, согласно данным властей Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Французским наемникам не поздоровилось в Харькове: высокоточный удар «Калибром» уничтожил располагу
- Молния! ВСУ окружены на Донецком направлении: «выйти» и «зайти» противнику невозможно
- Хватит церемониться! Ракета на Закарпатье: ВСУ не смогли «оклематься» от удивления под Соледаром, договариваться с ФАБами - смертельно опасно
Свежие комментарии