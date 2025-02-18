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Дрон Supercam сможет выдавать целеуказания кораблям ВМФ

Дрон Supercam сможет выдавать целеуказания кораблям ВМФ

Российский дрон вертикального взлета и посадки Supercam SX350, который демонстрируют на выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), может выдавать целеуказания боевым кораблям Военно-морского флота (ВМФ).

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