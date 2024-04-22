Герой России Умаев рассказал подробности о срыве контрнаступления ВСУ

По его словам, Киев бросил лучшую западную технику в ходе провальной операции Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев в интервью ТАСС прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины.
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