Зеленского раскритиковали, что он всеми силами пытается дозвониться до Трампа

КИЕВ, 22 июля, ФедералПресс. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и выразил критику в адрес попыток Владимира Зеленского установить диалог с Дональдом Трампом.
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