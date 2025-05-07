Дороги Новосибирска перекроют в связи с Днем Победы 7, 8 и 9 Мая

7 мая из-за репетиции парада в вечерние часы перекроют дороги в центре города. С 18.30 до 22.30 движение ограничат по Красному проспекту от Фабричной до Гоголя, а также на участки прилегающих улиц: - Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, Ядринцевской, Трудовой, Орджоникидзе, Ленина, Депутатской, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьской магистрали, Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинской, Мичурина и Кирова.