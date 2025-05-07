Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Бабы блин,схватите его за яйца и со всей дури дёрните-рваните и поверьте после подобной процедуры эта падаль  больше ...Эксгибиционист те...
  • Eduard
    Особенно женщины усердствуют!Женщина избила де...
  • Федор Родников
    Ведь этот старый,кишлачный пидор родился и вырос и воспитывался в СССР,а уподобился молодому,дебильному поколению из ...Избивший двух жен...

Дороги Новосибирска перекроют в связи с Днем Победы 7, 8 и 9 Мая

Дороги Новосибирска перекроют в связи с Днем Победы 7, 8 и 9 Мая

7 мая из-за репетиции парада в вечерние часы перекроют дороги в центре города. С 18.30 до 22.30 движение ограничат по Красному проспекту от Фабричной до Гоголя, а также на участки прилегающих улиц: - Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, Ядринцевской, Трудовой, Орджоникидзе, Ленина, Депутатской, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьской магистрали, Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинской, Мичурина и Кирова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх